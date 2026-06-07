Auf der L532, der Landstraße zwischen Haßloch und Mußbach, muss die Fahrbahn erneuert werden. Dafür wird die Straße komplett gesperrt. Laut dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) wird zwischen dem Kreisverkehr Westrandstraße in Haßloch und der Einmündung L532/B38 bei Mußbach ab Montag, 29. Juni gebaut. Die Arbeiten sollen laut derzeitiger Planung bis Anfang August dauern.

Umgeleitet wird der Verkehr ab dem Kreisverkehr über die Westrandstraße bis zum Plopsaland-Kreisverkehr, weiter über die A65 bis zur Anschlussstelle Neustadt-Nord und von dort zur B 38 und umgekehrt. Eine Zufahrt zum Reiterverein Neustadt/Haßloch ist ab dem Kreisel Westrandstraße ausgeschildert. Die Zufahrten zu den Schrebergärten erfolgt laut LBM über einen Wirtschaftsweg auf der Südseite.

Die neue Fahrbahn wird laut LBM etwa 15 Zentimeter höher sein als die bisherige. Auch die Bankette auf beiden Seiten der Strecke werden auf einer Breite von 1 bis 1,5 Meter an die neuen Höhen angepasst, und auch die befestigten Wirtschaftswege werden an die neue Höhe angeglichen. Nicht befestigte beziehungsweise sonstige Wege, die mit der Straße verbunden sind, werden zurückgebaut und als Bankett hergestellt, erklärt der LBM.

Die Sanierung der 3,1 Kilometer langen Strecke soll rund 1,2 Millionen Euro kosten.