Die Weinfreunde Lachen-Speyerdorf laden am 9. Mai um 19 Uhr zu ihrer traditionellen kulinarischen Weinprobe in die Kulturhalle in Lachen-Speyerdorf ein.

Unter dem Motto „Salon du Grand Tour d’Europe“ begeben sich die Gäste auf eine imaginäre Seereise an Bord eines Luxus-Liners in den goldenen 1920er Jahren. Sie nehmen Kurs auf die großen Häfen Europas, die das Fünf-Gänge-Menü von Küchenchef Tristan Kindler und seinem Team inspiriert haben. „Wir freuen uns, dass Tristan Kindler auch in diesem Jahr unsere Weinprobe kulinarisch bereichert“, freut sich Hubertus Kröner vom Vorstand der Weinfreunde Lachen-Speyerdorf. „Bereits bei der letzten Weinprobe 2024 hatte das Küchenteam die Gäste begeistert.“

Zwölf Weine von sechs Lachen-Speyerdorf verbundenen Winzern begleiten die Speisen. Die fachkundige Besprechung der Weine übernimmt die ehemalige pfälzische Weinprinzessin Laura Götze mit Geschichten zu den Weinen und aus dem Europa der 1920er Jahre. Marc-Alexander Wuthe begleitet den Abend am Piano mit Melodien aus jener Zeit und Chansons im Stil des goldenen Jahrzehnts. „Wir freuen uns auf einen Abend voller Genuss, mit vielen Geschichten und spannendem Zeitreise-Flair“, so Hubertus Kröner. Karten zu 75 Euro können ab sofort per E-Mail beim Verein bestellt werden: info@weinfreunde-lsp.de.