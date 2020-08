Das Personal an Schulen und Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz kann sich in den ersten vier Wochen nach den Sommerferien einmalig kostenlos auf Covid-19 testen lassen. Die Kosten dafür übernimmt das Land, wie die Kreisverwaltung Bad Dürkheim bestätigt. Das freiwillige Angebot soll laut Land die bestehende Teststrategie – wie etwa anlassbezogene Tests oder auch Reihentests an einzelnen Schulen und Kitas – bestätigen.

Mit der Kassenärztlichen Vereinigung wurden Corona-Anlaufstellen festgelegt, die diese kostenlosen Testungen für Lehrer und Erzieher anbieten. In Neusadt sowie den Landkreisen Bad Dürkheim und Südliche Weinstraße sind das: Bad Dürkheim, Praxis Dr. Michael Mehring, Deidesheim, Ambulanz, Praxis Dr. Gunnar Herberger, Kirrweiler, Praxis Dr. Ralf Glanz, Lambrecht, Praxis Dr. Otmar Müller, Neustadt, Praxis Dr. Peter Melus, Praxis Dr. Axel Michael und Dr. Cornelia Michael. Die jeweiligen Adressen sind im Internet unter hier zu finden.

Fünf neue Fälle im Kreis DÜW

Derweil wurden im Landkreis Bad Dürkheim seit Montag fünf neue Corona-Infektionsfälle gezählt. Damit stieg die Anzahl der Infizierten auf 344, in Neustadt blieb es bei 134. Im Kreis Südliche Weinstraße wurde bis Dienstagmittag kein neuer Fall registriert.