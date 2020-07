Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Neustadt ist bei der Aktion „Seepferdchen für alle“ mit dabei. Ziel des Projekts ist es laut DLRG, die Anzahl potenzieller Ausbilder zu erhöhen und somit mehr Kinder zum Schwimmenlernen zu bringen. Das Projekt richtet sich vornehmlich an Erzieher, Tageseltern sowie Grundschullehrer.

Alle Teilnehmer können nach der Ausbildung das Seepferdchen-Abzeichen abnehmen. Wann und wo die kostenlosen Kurse stattfinden, hängt nach Angaben der DLRG von der Teilnehmeranzahl ab. Zunächst frischen die pädagogischen Fachkräfte ihre Rettungsschwimmer-Qualifikationen auf und erwerben am Ende des Kurses das Rettungsschwimmabzeichen Silber. Bewerbungen per E-Mail an Edin Tas unter ausbildung@neustadt-an-der-weinstrasse.dlrg.de.