Weniger Abgase, weniger Lärm, bessere Luft, besseres Lebensgefühl – das soll durch die Verkehrswende in Neustadt erreicht werden. Das Ziel des Vereins Klimaaktion ist klar: Das Auto soll nicht mehr das Transportmittel Nummer eins sein. Dafür muss sich einiges ändern.

50 Zuhörer sind am Donnerstagabend der Einladung der Klimaaktion gefolgt und wollten in der Gimmeldinger Meerspinnhalle miteinander diskutieren, wie in Neustadt die Verkehrswende gelingen