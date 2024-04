Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Bürgermeisterkandidaten und vier Parteien beziehungsweise Gruppen stehen in Deidesheim bei der Kommunalwahl am 9. Juni zur Auswahl. Wer sie sind, und was sie vorhaben, erklärten sie am Mittwoch bei einer Podiumsdiskussion der Kolpingfamilie.

In Deidesheim steht ein Wechsel an der Stadtspitze bevor, nachdem der langjährige Bürgermeister, Manfred Dörr (CDU), aus Altersgründen nicht mehr antritt. Die Kandidaten sind keine Unbekannten