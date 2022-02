Eine Vollbremsung hinlegen musste ein 32-jähriger VW-Fahrer am Sonntag auf der L512, um eine Kollision zu verhindern. Er fuhr gegen 17.10 Uhr von Maikammer Richtung Edenkoben, als ein BMW-Fahrer in einer Kurve im Überholverbot an ihm vorbeirauschte. In diesem Moment kam ihm jedoch auf der Gegenspur ein Auto entgegen, der BMW-Fahrer konnte gerade noch einscheren. Der VW-Fahrer musste voll abbremsen. Der 22-jährige BMW-Fahrer wurde wenig später in Edenkoben von der Polizei gestoppt, er ist seinen Führerschein nun erst einmal los. Außerdem muss er mit einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben in Verbindung zu setzen, Telefon 06323/9550. Von Interesse sei insbesondere, ob durch das Fahrmanöver Menschen gefährdet wurden, so die Polizei.