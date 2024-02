Das neue Motto für das Rennen um den Kalmit-Klapprad-Cup am 7. September steht fest.

Das Motto für den Kalmit-Klapprad-Cup 2024 steht fest. „Wir beriefen ein Konklave am 13. Januar ein, um gerecht und demokratisch aus den Vorschlägen ein Motto zu wählen. Es trafen sich die Kardinäle und Kardinälinnen in Sinsheim. Sie wählten nach ihrem freien Willen das Motto und es stieg weißer Rauch auf“, informiert der organisierende und ausrichtende Pfälzer Klappverein. Am Samstag, 7. September, um 15 Uhr startet das 33. Rennen um den Kalmit-Klapprad-Cup. Das Rennen, das die Teilnehmer auf Klapprädern ohne Gangschaltung absolvieren und sich und ihr Rad dem Motto gemäß verkleiden, führt auf den höchsten Gipfel im Pfälzerwald, auf die 673 Meter hoch gelegene Kalmit. Hoch hinaus geht es ohnehin, die Klappradfahrer heben diesmal ab. Das Motto lautet nämlich: „Nur Klappen ist schöner. Ready for Klapp off“.