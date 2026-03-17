Die krankheitsbedingt abgesagte Kindertheater-Vorstellung im Jugend- und Kulturhaus „Blaubär“ in Haßloch wird nachgeholt. Wie die Gemeinde mitteilt, wird das Stück „Mit 13 Koffern um die Welt“ vom Theater Doris Batzler aus Karlsruhe nun am Samstag, 21. März, um 15 Uhr gezeigt.

Das Stück erzählt von Nelly, die sich mit zahlreichen Koffern auf eine fantasievolle Reise begibt und dabei immer neue Orte und Abenteuer entdeckt. Die Aufführung richtet sich an Kinder ab drei Jahren und dauert etwa 45 Minuten.

Karten kosten fünf Euro für Kinder und sieben Euro für Erwachsene. Vorverkauf und Reservierungen sind im Jugend- und Kulturhaus „Blaubär“, Rathausplatz 5, möglich. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 06324 935-460 oder per E-Mail an blaubaer@hassloch.de.