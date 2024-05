Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim Kindersportfest in Haßloch steht der Spaß an erster Stelle. Die Technik kann warten. Es sind wirklich alle willkommen. Warum die Nachfrage am Angebot fast zu groß ist.

Das Haßlocher Stadion glich am Donnerstag einem bunten Wimmelbild. Für die Sportler des Kinderleichtathletik-Sportfestes des LC Haßloch wurde der Feiertag zum Familientag. Eltern,