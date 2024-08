Mit einem Umzug hat am Freitagabend die Wein- und Ludwigskerwe in Geinsheim begonnen. Geinsheim komme aus dem Feiern nicht mehr heraus, sagte Ortsvorsteherin Sabine Kaufmann bei der offiziellen Eröffnung in Anspielung auf das Jubiläum „1250 Jahre Geinsheim“. Sie freute sich auf eine gemütliche Kerwe bei schönstem Wetter. Die Ortsvorsteherin bedankte sich bei den Betreibern der Ausschankstellen, den Winzern, den Schaustellern und der Feuerwehr fürs Aufstellen der Beschilderung und des Kerwebaums. Der Baum wurde dieses Mal vom Ortsbeirat geschmückt. „Feste feiern geht nur Hand in Hand, drum bedanke ich mich bei allen im Ehrenamt“, so Kaufmann.

Die Kerwe wird in diesem Jahr bis Montag gefeiert. Einer von mehreren Höhepunkten ist der 3. Goistraßentag, der am Sonntag ab 11 Uhr stattfindet. Dazu ist die Gäustraße von der Ortsverwaltung bis ins „Unnerdorf“ gesperrt.