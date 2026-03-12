Im Haßlocher „Dorfkino“ wird der Film „The Old Oak“ gezeigt. Das Drama des Briten Ken Loach erzählt die Geschichte eines nordenglischen Dorfs, in dem Einheimische und syrische Geflüchtete zusammen zu leben lernen. Das titelgebende „Old Oak“ ist das einzige verbliebene Pub des Ortes, das zum Kristallisationspunkt sowohl der neu entstehenden Verbindungen zwischen Engländern und Syrern als auch der Konflikte im Ort wird. Das Werk aus dem Jahr 2023, laut Ankündigung des heute 89 Jahre alten Loach dessen letzter Film vor dem Ruhestand als Regisseur, feierte bei den Filmfestspielen in Cannes Premiere und wurde bei diversen weiteren Festivals in Europa für Preise nominiert beziehungsweise ausgezeichnet.

Info

„The Old Oak“, Dauer 113 Minuten, Donnerstag, 19. März, Filmbeginn 20 Uhr, Alte Brauerei Löwer, Langgasse 66. Eintritt frei – Spenden willkommen.