In einer Begegnung auf Augenhöhe haben die Keglerinnen der TSG Haßloch in der 2. Bundesliga Süd in Ettlingen verloren. Auch wenn VK Ettlingen nicht mehr so souverän wie in den vergangenen Jahren aufgetreten und Haßloch eine der ganz wenigen Mannschaften gewesen sei, die in der Vergangenheit in Ettlingen habe gewinnen können: Diesmal ging die TSG leer aus, informiert Frauensportwart Karl-Heinz Nied.

Das Startpaar Sara Steidel (441) und Jutta Uhrich (439) hielt die Begegnung mit einem kleinen Rückstand von 18 Kegeln noch offen. Doch wurde der Rückstand in der Mittelpaarung um einiges größer: Anita Reichenbach (452) und Carmen Dunker (390) packten weitere 35 Kegel auf die Hypothek für das Haßlocher Schlusspaar. Auch wenn dann Saskia Uhrich (476) und Franziska Schlachter (446) das stärkste Duo in der Begegnung waren, war gegen die souverän agierenden Gastgeberinnen nur eine kleine Ergebniskorrektur möglich. Haßloch unterlag mit 2644:2676.

Sportwart Karl-Heinz Nied zeigte sich dennoch zufrieden: „Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung, die aufgrund der aktuellen Umstände ein tolles Lebenszeichen ist. Mit etwas Glück wäre ein Punktgewinn drin gewesen.“ Jetzt geht es in die Winterpause. Als erster Spieltermin 2022 ist am 23. Januar zu Hause das Derby gegen den PSV Ludwigshafen vorgesehen, „sofern die Pandemie sich nicht wieder so extrem auf den Sport auswirkt“, so Nied.

In der Gemischten 100er-Liga verlor die TSG Haßloch II beim KV Grünstadt III mit 1743:1760 Kegeln. Es war die erste Niederlage der Haßlocher in der laufenden Saison. TSG Haßloch: Frank Löwer (419), Ralf Litzel (440), Marcel Scheurer (454) und Renate Armbrust (430).