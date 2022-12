Jugendliche haben in einem Workshop der Evangelischen Akademie der Pfalz ein Kinderbuch zu Plastikmüll in den Ozeanen entwickelt. In einer Unterrichtseinheit konnten Drittklässler damit lernen, was sie gegen die Müllflut tun können.

In der Nordsee leben die Wale Wanda und Willi. Als es Willi und anderen Meeresbewohnern eines Tages schlecht geht, macht sich Wanda auf die Suche nach der Ursache, die schnell gefunden ist: der Plastikmüll der Menschen, der in großen Mengen auch im Meer landet. Was kann dagegen getan werden?

Das ist die Geschichte hinter dem Kinderbuch „Wanda, der Wandelwal“, die sich Melissa Muhr, Lea Reiter und Paula Kroos ausgedacht haben. Sie alle waren bei einem Workshop der Evangelischen Akademie der Pfalz, die regelmäßig Angebote zum Thema Wirtschaft, Ethik und Nachhaltigkeit auf die Beine stellt. Die kostenlosen Workshops richten sich an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 26 Jahren. Wer vier Stück besucht, kann ein Zertifikat für Wirtschaft und Ethik vom Bildungsministerium, der Technischen Uni Kaiserslautern und der Evangelischen Akademie der Pfalz erwerben, die für die Seminare zusammenarbeiten.

Es geht um den moralischen Kompass

„Uns sind multiperspektivische Eindrücke sehr wichtig“, macht Tomke-Maillien Lübben klar. Die 31-jährige gebürtige Ostfriesin ist seit vergangenem Sommer wissenschaftliche Studienleiterin sowie Jugendbildungsreferentin an der Evangelischen Akademie der Pfalz. Um eine Problemstellung ganzheitlich zu betrachten, werden zu Themen wie dem neuen Lieferkettengesetz oder dem ökonomischen Wert eines Menschen Referenten aus ganz unterschiedlichen Bereichen angefragt, beispielsweise ein Politiker, ein Wissenschaftler, ein Jurist oder ein Krankenhausexperte. Denn jeder und jede könne seine ganz eigene Sichtweise auf ein und denselben Sachverhalt aufzeigen, sagt Lübben. Es gehe um die Auseinandersetzung mit verschiedenen Perspektiven, was die Grundlage für eine fundierte Diskussion sei. „Wir wollen den Jugendlichen dabei helfen, einen moralischen Kompass zu entwickeln.“

Dieser Kompass zeigt beim Thema Plastikmüll deutlich in eine Richtung: Das Umweltbundesamt geht nach Schätzungen davon aus, dass sich mittlerweile zwischen 100 und 142 Millionen Tonnen Müll in den Weltmeeren befinden – und es werden jedes Jahr bis zu zehn Millionen Tonnen mehr. Anlass genug für die drei jungen Frauen, sich dem Thema zu widmen. Dass es ein Kinderbuch werden soll, haben sie sich selbst überlegt. „Wir wollen die Jugendlichen motivieren, eigene Projekte umzusetzen“, erklärt Lübben. Deshalb werde den Workshop-Teilnehmern die größtmögliche Freiheit gelassen.

Experiment mit Wasser und Zucker

Zwei andere Workshopteilnehmerinnen fühlten sich von der Geschichte um Wanda, die von Johanna Krischke illustriert wurde, inspiriert und begannen, daraus eine Unterrichtseinheit für Grundschüler zu entwickeln. Ende Dezember durften sie ihre Ideen mit zwei dritten Klassen der Heinz-Sielmann-Schule in Neustadt ausprobieren. „Dabei haben die Kinder zum Beispiel ihren Schulranzen auf Plastik hin untersucht und ein Experiment mit Wasser und Zucker gemacht, um die Wirkweise von Mikroplastik zu verstehen“, erklärt Lübben.

Die Jugendbildungsreferentin hofft, dass noch weitere Schulen Interesse an dem Bildungsangebot zeigen, das eventuell noch weiterentwickelt werden soll. „Ich könnte mir zum Beispiel ein Kartenspiel zum Buch vorstellen, aber ich gebe das nicht vor“, betont Lübben. Es sei an den Jugendlichen zu entscheiden, was sie aus Vorschlägen und Workshops machten.

Info

Das Kinderbuch „Wanda, der Wandelwal“ ist unter www.eapfalz.de unter den Reitern Dokumentation/Einzelpublikationen zu finden. Im Klassensatz gibt es Rabatte. Auf der Internetseite der Evangelischen Akademie gibt es außerdem Infos rund um die Junge Akademie und das Zertifikat „Wirtschaft und Ethik“.