Drei Jugendliche aus Wachenheim sind am Samstagabend am Bahnhaltepunkt Neustadt-Böbig von anderen Jugendlichen erpresst und beraubt worden. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen, um den Vorfall aufklären zu können. Die drei Wachenheimer sind 15 und 16 Jahre alt. Gegen 22.20 Uhr wurden sie von sechs Jugendlichen, die ebenfalls etwa 15/16 Jahre alt sind, angesprochen. Einer aus der sechsköpfigen Gruppe forderte von den Wachenheimern Geld und drohte, dass man die drei ansonsten zusammenschlagen werde. Aus Angst übergaben die Wachenheimer 30 Euro. Danach rannten die sechs Jugendlichen weg. Die verständigte Polizei startete sofort eine Fahndung und konnte drei Jugendliche ausfindig machen, die zu der sechsköpfigen Gruppe zählten. Unter diesen drei war laut Polizei aber nicht der Wortführer, der von den Wachenheimern das Geld gefordert und bekommen hat. Hinweise von Zeugen an die Polizei Neustadt, Telefon 06321 8540.