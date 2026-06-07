Nicht nur aufgrund des erstmaligen Aufstiegs der Deidesheimer C-Junioren befindet sich der Jugendfußball an der Mittelhaardt im Aufwind.

Auch die Anzahl der Landesligisten hat sich erhöht. In der A-Junioren-Landesliga ist unsere Region in der Saison 2025/2026 ausschließlich durch die TSG Deidesheim vertreten gewesen. Diese bekommt zukünftig mit der JSG Kalmit, bei deren TuS Maikammer federführend ist, einen lokalen Konkurrenten. Die JSG sicherte sich zunächst die Meisterschaft der Kreisliga Rhein-Mittelhaardt, Staffel West, und gewann am vergangenen Mittwoch in Geinsheim das Entscheidungsspiel um den Aufstieg gegen die JSG Römerberg, den Meister der Staffel Ost, vor 467 Zuschauern durch zwei frühe Tore von Marvin Titz (9., 14.) mit 2:1.

Bei den B-Junioren bekommen unsere beiden bisherigen Landesligisten TSG Deidesheim und 1. FC 23 Hambach durch Aufsteiger VfB Haßloch Gesellschaft. In die C-Junioren-Landesliga ist die JSG Gäu, an der der SV Geinsheim beteiligt ist, aufgestiegen und schließt dadurch die Lücke, die der neue Verbandsligist TSG Deidesheim hinterlässt. Durch den Abstieg des 1. FC 23 Hamach aus der D-Junioren-Landesliga ist diese Spielklasse allerdings in unserer Region zunächst Niemandsland.