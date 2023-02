Bei der JSG 1. FC 08/VfB Haßloch hat es in der Winterpause einige Änderungen gegeben. Die A- und die B-Junioren haben mit einer stark veränderten Mannschaft und neuen Trainern das Training wieder aufgenommen.

„Am Ende der Vorrunde bestand der Kader unserer A-Junioren nur aus zwölf Spielern. Von diesen haben sich in der Winterpause sieben abgemeldet“, beschreibt Torsten Quell, Jugendleiter des 1. FC 08 Haßloch, die aktuelle Situation beim Schlusslicht der Fußball-A-Junioren-Landesliga Vorderpfalz. Die Ausbeute von nur vier Punkten aus bisher 14 Punktspielen verdeutlicht, dass es ohnehin schwierig geworden wäre, den Klassenverbleib zu schaffen. „Vor dieser Saison haben uns einige Spieler zugesagt, aber von diesen hat fast keiner sein Wort gehalten“, sagt Quell. Für Trainer Martin Steinsdörfer sei es deshalb alles andere als einfach gewesen, erfolgreich zu sein.

Um den Abstieg der A-Junioren noch vermeiden zu können, entschieden sich die Jugendabteilungen des 1. FC 08 und VfB Haßloch zu einem radikalen Einschnitt. So werden die B-Junioren, derzeit Tabellenführer der Landesliga Vorderpfalz, zusammen mit Trainer Uwe Rudingsdorfer diese Saison als A-Junioren zu Ende spielen. Dem Team sei es zuzutrauen, die zum Klassenverbleib nötigen Punkte zu holen. „Wir haben mit den B-Junioren und deren Eltern einige Gespräche geführt. Alle sind bereit, diesen Schritt zu machen, um die Chance zu wahren, auch in der kommenden Saison in der Landesliga antreten zu können“, erläutert Quell.

B2 rückt auf

Da die B-Junioren darum gebeten haben, weiterhin von deren bisherigem Trainer Uwe Rudingsdorfer betreut zu werden, hat sich die JSG laut Quell von Steinsdörfer getrennt. Ein erneutes Engagement Steinsdörfers in der kommenden Saison sei jedoch nicht ausgeschlossen. In der B-Junioren-Landesliga Vorderpfalz werde die Saison von den Spielern der bisherigen B2, die in der Kreisliga Rhein-Mittelhaardt den sechsten Tabellenplatz belegt, zu Ende gespielt. „Die B2-Mannschaft haben wir deshalb bereits abgemeldet“, erklärt Quell. Neue B-Junioren-Trainer sind Erik Scheurer und René Ruf.

„Nach derzeitigem Stand werden wir in der Saison 2023/2024 16 Jugendmannschaft haben, ab den C-Junioren abwärts in allen Altersklassen jeweils drei Teams. Deshalb suchen der VfB als auch wir beim 1. FC 08 mehrere neue Jugendtrainer“, teilt Quell mit.