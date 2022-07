Der städtische Naturschutzwart Bernd Hoos und die Auszubildende Sina Decker haben eine neue Infotafel an der Ruine der Josephskapelle aufgestellt. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung hat Klaus Hünerfauth aus der Abteilung Landwirtschaft und Umwelt die Tafel gestaltet. Das Gestell aus Kastanie hat der Forstbetrieb geliefert. Die Kapellen-Ruine liegt im ehemaligen Haardter Wald in rund 295 Meter Höhe am Südosthang des Bergsteins. Der Prädikatswanderweg „Pfälzer Weinsteig“ zwischen Welsch-Terrasse und Wolfsburg sowie der Wanderweg „Blau-weißer Strich“ des Pfälzerwald-Vereins führen an der Kapelle vorbei.