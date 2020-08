Seit Februar gab es wegen Corona keine Lesung mehr im Herrenhaus in Edenkoben, doch jetzt stellt sich nächsten Sonntag mit Joachim Zelter endlich wieder ein Schriftsteller mit seinem aktuellen Roman vor – allerdings coronabedingt nicht im Herrenhaus selbst, sondern in der prot. Kirche.

Zelter, im zweiten Halbjahr 2020 Stipendiat im Herrenhaus, wird aus „Imperia“ lesen, einem Werk, das den schönen Untertitel „Roman einer Vereinnahmung“ trägt. Das ist wörtlich zu nehmen, denn der Protagonist Gregor Schamoni, ein Schauspieler, der sich mit diversen Dienstleistungsjobs über Wasser hält, verfällt mit Haut und Haar einer Auftraggeberin, die sich so übermächtig in seinem Leben breit macht, dass er jede Kontrolle verliert. „Ein Kabinettstück über den prekären Status des Künstlers“, lobte die „Stuttgarter Zeitung“.

Zelter, 1962 in Freiburg geboren, studierte und lehrte Literatur in Yale und Tübingen, wo er seit 1997 als freier Schriftsteller lebt. Viele seiner Romane, unter anderem „Die Würde des Lügens“ (2000), „Schule der Arbeitslosen“ (2006), „Der Ministerpräsident“ (2010) und „Im Feld“ (2018) verbinden Satire mit Tragikomik.

Joachim Zelter liest am Sonntag, 16. August, um 17 Uhr in der prot. Kirche in Edenkoben. Eintritt: 7/5 Euro. Teilnahme nur nach Voranmeldung unter 06323/2322 oder info@herrenhaus-edenkoben.de . Es stehen 45 Sitzplätze zur Verfügung.