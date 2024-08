In wenigen Wochen beginnen die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2027. Die Geschäftsführer Anne Pieper und Tobias Dreher berichten im Gespräch mit Stefan Fischer, wie sie die Neustadter darüber auf dem Laufenden halten wollen und was in Neustadt anders ist als bei anderen Gartenschau-Projekten.

Frau Pieper, Herr Dreher, Anfang des Jahres sagten Sie, dass Zeitdruck zu einem Projekt wie der Landesgartenschau dazugehöre. Wie ist es mittlerweile? Ist der Zeitdruck schlimmer geworden?

Pieper: