Um die Händler und Gastronomen in der Innenstadt zu unterstützen, hat die Stadt nun gemeinsam mit der Tourist, Kongress und Saalbau GmbH (TKS) und der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) ein weiteres Angebot entwickelt. Ab 12. Juni werden Kinder immer samstags von 10 bis 14 Uhr betreut. Bereits seit einigen Wochen können Kunden der Innenstadt-Geschäfte oder -Lokale an Freitagen und Samstagen kostenlos in der Klemmhof-Tiefgarage parken (bis Jahresende). Auch für Radfahrer gibt es ein Angebot: Für sie steht samstags von 9 bis 16 Uhr ein kostenloser und bewachter Fahrradparkplatz im Rathaus-Innenhof zur Verfügung. Stadt, TKS und WEG wollen so einen Beitrag leisten, um möglichst viele Menschen in die Innenstadt zu locken. Dieses Paket wird nun um den Aspekt kostenlose Kinderbetreuung ergänzt. Sie gibt es für Vier- bis Zehnjährige samstags von 10 bis 14 Uhr auf der Grünfläche an der Marienkirche (Juliusplatz). Die Anmeldung erfolgt vor Ort. Essen und Getränke (außer Mineralwasser) sollen selbst mitgebracht werden.