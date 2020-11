Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU) lädt die Vereinsvorsitzenden zu einem Informationsaustausch ein. Der Termin soll am 3. Dezember, 18.30 Uhr, im Festsaal des Bürgerhauses sein, falls die Corona-Bekämpfungsverordnung ein solches Treffen dann möglich macht. Die Teilnehmerzahl werde auf jeden Fall auf 25 begrenzt sein, heißt es in einer Pressemitteilung. Sollte die Anmeldezahl darüber liegen, wird ein weiterer Gesprächstermin eingeladen werden. Dass zurzeit so viele Angeboten und Veranstaltungen ausfielen, erfülle ihn mit großer Sorge, schreibt Schäfer. Es bestehe die große Gefahr, dass Angebote ganz zum Erliegen kämen. Dies könne im schlimmsten Fall den Bestand eines Vereines treffen. Anmeldung telefonisch bei Petra Schwaab, Telefon 589933.