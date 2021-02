Die im Neustadter Stadtrat vertretenen Parteien FWG, CDU, Grüne, SPD, FDP und Die Linke verzichten auf Informationsstände in der Innenstadt im Vorfeld zur Landtagswahl am 14. März. Das teilte SPD-Fraktionssprecher Pascal Bender am Mittwochnachmittag im Namen aller Fraktionen mit. So wichtig es den Parteien sei, sich mit den Bürgern auszutauschen und ihre Kandidaten vorzustellen: Ein direkter Austausch am Wahlstand sei aufgrund der Pandemie kaum möglich. Davon ausgenommen seien „stille Stände“, an denen allerdings keine Gespräche geführt werden könnten.

Für Informationen über die Positionen und Ziele der Parteien und das Gespräch mit den Kandidaten laden die Parteien die Wähler dazu ein, die Wahlprogramme, die sozialen Netzwerke, die Internetauftritte und die dort veröffentlichten Kontaktdaten zu nutzen. Darüber hinaus weisen die Parteien erneut auf die Aktion „Zammehalde“ hin, die den hiesigen Handel und die Gastronomie unterstützt. Informationen dazu sind unter wirhelfen.neustadt.eu zu finden.