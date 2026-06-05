Die Gemeinde Haßloch veranstaltet einen Hitzeaktionstag. Über den Ort verteilt informieren bereits am Donnerstag, dem 11. Juni, Teams aus Ehrenamtlichen, Beiräten und Unterstützern unter anderem vor verschiedenen Supermärkten und verteilen Informationsmaterial rund um das Thema Hitzeschutz. Die Standorte sollen unter anderem Kaufland, Rewe und Edeka sein, so die Gemeinde. Um 14 Uhr gibt es unter dem Motto „Kühler Wohnen – was tun gegen die Hitze?“ eine Infoveranstaltung im Kulturviereck. Der Energieberater der Verbraucherzentrale Ansgar Hohmann spricht über Möglichkeiten, die Temperaturen in Wohnräumen zu regulieren: richtiges Lüften, Verschattung und Wärmedämmung im Sommer und Winter.

Der zentrale Veranstaltung zum Hitzeaktionstag dann am Samstag, dem 13. Juni von 9 bis 13 Uhr auf dem Rathausplatz beziehungsweise im Bereich des Wochenmarkts statt. Dort gibt es Informations- und Beratungsangebote rund um den Umgang mit Hitze im Alltag, kündigt die Gemeinde an. Neben praktischen Tipps zum Hitzeschutz stehen auch persönliche Gespräche und Austauschmöglichkeiten im Mittelpunkt.

Organisiert wird der Hitzeaktionstag in Haßloch von der Umweltabteilung der Gemeinde und Klimaschutzmanagerin Natalia Koch gemeinsam mit verschiedenen Unterstützern aus Beiräten, Vereinen und Verwaltung.

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Mehr Informationen unter hassloch.de/hitzeaktionstag