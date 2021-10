Auch in diesen Herbstferien bietet das Team Offene Jugendarbeit der Stadtverwaltung Neustadt zahlreiche Aktionen und Ausflüge an. Unter anderem wird ein Tagesausflug nach Köln angeboten. Die Kosten für diese Tour am 11. Oktober liegen bei 15 Euro. Sie beinhalten unter anderem die Fahrt mit dem ICE und den Eintritt ins Supercandy-Popup- Museum. „Do ist yourself“ ist das Motto am 13. Oktober: Denn können die Teilnehmer Kosmetik selbst herstellen – zum Duschjelly oder Badekugeln. Im Jugendtreff West gibt es unter anderem eine Eselwanderung am 12. Oktober und einen Familienausflug in den Holiday Park am 14. Oktober. Sportlich wird es im Jugendcafé: Dieses plant für 13. Oktober einen Ausflug in die Sprungbude (Trampolinhalle) und am 19. Oktober einen Ausflug in den Escape-Room. Zudem gibt es am 21. Oktober eine Fahrt in den Europapark. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es unter www.nw4you.de oder bei Franziska Haubert, Telefon 06321 8551659.