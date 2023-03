Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine bekannte Unbekannte stellt sich von Donnerstag an in der nächsten „Artshop“-Ausstellung des Neustadter Kunstvereins vor: Heike Wiggers, die zwar schon seit über zehn Jahren in Neustadt lebt, überregional beachtete Malkurse in ihrem Atelierhaus in der Weststadt anbietet und sich zuverlässig an den KV-Mitgliederausstellungen in der Villa Böhm beteiligt, aber ansonsten bislang kaum an der Weinstraße an die Öffentlichkeit getreten ist.

Sie habe schlichtweg nie die Zeit gefunden, sagt die 61-Jährige, die ihr Leben als freischaffende Künstlerin vor allem mit zwei Standbeinen bestreitet: den Kursen, die