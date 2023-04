Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Turn Of The Times“ lautet der Arbeitstitel des voraussichtlich am 21. August erscheinenden Albums der Classic-Hardrocker „Dark Side of Chronnos“. Das Video „The Haunted House Of Rock Is Down“ hat das ungewöhnliche Duo aus Edenkoben und Haßloch jetzt schon als Appetitmacher auf Youtube eingestellt.

„Turn Of The Times“ ist bereits die dritte Langspielplatte des 2012 gegründeten Ensembles, das zwischenzeitlich auch schon in Viererformation in Erscheinung getreten