Am Dienstag, 18. Oktober, gegen 13.20 Uhr ist einer Reisenden auf Bahnsteig 1a auf dem Hauptbahnhof eine schwarze Handtasche entwendet worden. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, hatte die Frau die Tasche auf einer Bank liegen lassen, als sie gegen 13.05 Uhr mit dem Zug in Richtung Bad Dürkheim fuhr. Sie bemerkte den Verlust schnell, stieg am Haltepunkt Böbig aus und fuhr zurück. Wieder im Hauptbahnhof, wurde sie laut Polizei von einer Frau angesprochen, die beobachtet hatte, dass ein junger Mann die Tasche mitgenommen hatte. Diese Zeugin, die zwischen 55 und 70 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß gewesen sei, bittet die Polizei, sich zu melden: entweder auf dem Bundespolizeirevier Neustadt am Hauptbahnhof, telefonisch unter 0631 340730 oder per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de. Gleiches gilt für mögliche weitere Zeugen.