Vor eigenem Publikum hat sich der Handball-Drittligist TSG Haßloch bisher kaum mit Ruhm bekleckert. Wollen die Bären noch die Chance auf den sechsten Platz und damit den Einzug in die Aufstiegsrunde wahren, dann ist ein Sieg gegen die HG Saarlouis absolut Pflicht. Die Gründe für Heimniederlagen liegen nicht am fehlenden Können, sondern im mentalen Bereich. Zumindest sieht dies TSG-Kapitän Kevin Seelos so.

An der jüngsten Niederlage im TSG-Sportzentrum gegen den damaligen Tabellenletzten TV Germania Großsachsen hat auch das TSG-Urgestein mächtig zu knabbern. „Das war