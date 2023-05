Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Spielplan für die Saison 2020/2021 ist veröffentlicht. Demnach muss Handball-Drittligist TSG Haßloch zum ersten Spieltag am 2. Oktober beim Zweitliga-Absteiger HSG Krefeld antreten. Schon jetzt steht fest: Es wird keine Spielzeit wie bisher werden. So tragen die Haßlocher ihre Heimspiele nicht im TSG-Sportzentrum aus.

Dass die neue Runde in der Dritten Liga der Handballer in knapp vier Wochen starten wird, kann sich der neue Trainer der TSG Haßloch, Thomas Müller, noch nicht so richtig vorstellen.