Bereits zum zweiten Mal binnen einer Woche kann Handball-Drittligist TSG Haßloch wegen eines positiven Corona-Tests nicht in den Spielbetrieb zurückkehren. Am Freitagnachmittag sagte Thomas Müller, Trainer und sportliche Leiter der TSG Haßloch, in Abstimmung mit dem Gegner TV Kirchzell die für Samstagabend geplante Partie in der Pfalzhalle ab. „Nachdem wir von Seiten der Gesundheitsbehörden keine klaren Auskünfte erhalten haben, haben wir uns entschieden, als reine Vorsichtsmaßnahme das Spiel zu verlegen“, erklärt Müller. Der etatmäßige Linksaußen Denni Djozic, der zuletzt wegen einer Verletzung fehlte, aber in der vergangenen Woche in der Halle zu Besuch im Training weilte, hat sich laut Müller mit dem Corona-Virus infiziert und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Erst vergangene Woche war die Partie der Bären beim SV 64 Zweibrücken ausgefallen.