Sportstypen: Es war Zufall, dass Willi Neunzling zum Handball kam. Er war Spieler und Trainer. Seit 36 Jahren ist er Schiedsrichter. Der frühere Meckenheimer ist der älteste Unparteiische im Pfälzer Handball-Verband. Ans Aufhören denkt er noch lange nicht.

Als er am Samstag von der ersten Spielabsage in Eisenberg erfuhr, war er etwas enttäuscht. Als dann am Sonntagmorgen auch noch die Partie in Neuhofen aufgrund zahlreicher Coronafälle gestrichen