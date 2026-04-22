Bei der Sperrung der Winzerstraße ist einiges schiefgelaufen. Immerhin: Die Stadt bekennt sich zu den Fehlern.

Die durch einen Baukran blockierte Winzerstraße führt zu Ärger in Hambach. Das ist verständlich, schließlich sind dabei etliche Fehler passiert. Der Standort des Krans hätte so nicht genehmigt werden dürfen. Die Umleitung wurde nicht richtig ausgeschildert und taugt ohnehin nicht langfristig – wegen der Sanierung der Weinstraße in Diedesfeld. Und richtig informiert wurde über die Sperrung auch nicht. Man muss dem Beigeordneten Bernhard Adams aber zugute halten, dass er sich nicht versteckt. Er verschanzt sich nicht hinter Floskeln nach dem Motto: Kräne dürfen auf Straßen stehen, und Baustellen führen immer zu Beeinträchtigungen. Das offene Bekenntnis, dass Fehler passiert sind, ist gut, denn es führt eher zu Vertrauen, als wenn das Gefühl entsteht, die Verwaltung wolle falsche Entscheidungen verschleiern. Nicht minder wichtig ist, dass Adams an einer Lösung arbeitet. Damit der Ärger in Hambach nur von kurzer Dauer ist.