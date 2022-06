Im Schatten des Hambacher Schlosses wurde am Freitagabend das Hambacher Weinfest Schwarz-Rot-Gold in der Schlossstraße und Teilen der Weinstraße eröffnet. Der stellvertretende Ortsvorsteher Pascal Bender vertrat die erkrankte Ortsvorsteherin Gerda Bolz. Was blieb, war die Freude, nach der Corona-Zwangspause wieder durchstarten zu können. Den Anfang hatte vor einigen Wochen das Andergasser Fest gemacht, am letzten Juli-Wochenende folgt die große Jakobuskerwe. Nach der Eröffnung unter dem Motto „Tag der Freiheit“ steht Schwarz-Rot-Gold heute unter dem Motto „Tag der Einheit“, gefolgt von „Tag der Brüderlichkeit“ am Sonntag. Beteiligt am Programm sind Weingüter, Gastronomen, Vereine und Künstler. Das Wetter haben die Hambacher und ihre Gäste auf jeden Fall auf ihrer Seite: Sommerliche Temperaturen sind angesagt.