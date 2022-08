Ein Feuerwerk zur fünftägigen Jakobuskerwe in Hambach hat Tradition. Im ersten Veranstaltungsjahr nach Corona hat die Ortsverwaltung es aber am Montag abgesagt. Geplant war das Spektakel für Dienstag gegen 22 Uhr. „Wegen der hohen Waldbrandgefahr haben wir uns in Hambach dazu entschlossen, das morgige Abschlussfeuerwerk abzusagen“, so der stellvertretende Ortsvorsteher Pascal Bender. Die Entscheidung sei nicht leichtgefallen, „aber angesichts der Umstände war sie leider alternativlos“.