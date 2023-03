Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch immer gibt es für Hambach keine Lösung, wie die Verkehrsprobleme rund ums Hambacher Schloss gelöst werden können. Dennoch sollen nun erste Projekte zur Verschönerung des Ortes in Angriff genommen werden.

Was tun Eltern, wenn sich zwei Kinder streiten und keine Lösung in Sicht ist? Sie setzen sie auseinander und gehen das Thema Schritt für Schritt an. Genau das ist nun auch die Strategie