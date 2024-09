Das war mal ein schöner Tagesordnungspunkt für die Sitzung des Hambacher Ortsbeirats am Dienstagabend: „Ehrung Lucas Müller“ stand auf Position drei an. „Wir sind wirklich stolz auf ihn, und das wollten wir mit einer Urkunde und einem Dankeschön von uns allen auch so ausdrücken“, sagt Ortsvorsteher Pascal Bender im Nachgang zur Sitzung.

Dass das Gremium mit der geplanten Ehrung einen guten Riecher hatte, stellte der erfolgreiche Sportschütze am Wochenende noch einmal unter Beweis. Eigentlich wollte ihn der Ortsbeirat ja für seinen deutschen Meistertitel im vergangenen Jahr würdigen, erklärt Bender. Doch am Wochenende zeigte sich der Athlet der Schützengesellschaft Hambach bei der Weltmeisterschaft in Italien erneut treffsicher und gewann in der Einzelwertung Bronze und Silber und holte sich mit der Mannschaft zudem die Goldmedaille. „Es ist toll, dass unser Hambacher Verein wieder so einen erfolgreichen Sportler hervorgebracht hat“, sagt Bender. Und dass Lucas Müller just am Wochenende vor der Ehrung noch einmal so starke Erfolge erzielt hat, sei ein i-Tüpfelchen bei der Auszeichnung.