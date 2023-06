Lars Urich, Stabhochspringer des LC Haßloch, verfehlte am Samstag knapp die Norm, um am internationalen Wettbewerb „European Youth Olympic Festival“ Ende Juli teilzunehmen.

Beim Start auf der Juniorengala in Kassel belegte er mit neuer Bestleistung und 4,65 Metern Rang zwei. Um die Teilnahme zu erreichen, hätte er 4,75 Meter springen und bei der Juniorengala gewinnen müssen. „Aber ich bin dennoch zufrieden. Es waren jeweils knappe Versuche über 4,75 Meter“, betonte er.

Sein Trostpflaster: das Festival wäre zeitgleich mit den deutschen U18-Meisterschaften über die Bühne gegangen. Urich: „Jetzt kann ich bei den nationalen Meisterschaften mitmachen.“ Trainiert wird der 16-Jährige von einem Trainerquartett. Astrid und Gerd Berlin sowie Dietrich Roth sind die Stabhochsprungtrainer in seinem Heimatverein. Dazu kommen Einheiten mit dem Nachwuchsbundestrainer Alexander Gakstädter in Zweibrücken.

Seit zwei Wettkämpfen springt Urich mit 4,60 Meter langen Stäben. Um sich in neue Höhen zu katapultieren, geht er jeden Versuch sehr konzentriert an. „Ich denke nur von jeder einzelnen Bewegung zur nächsten Bewegung, also Schritt für Schritt. Und ich habe andere Höhen bereits drin“, sagte er.