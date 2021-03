Nicht nur Menschen erhalten eine Impfung, sondern auch Hühner. Mit Spritzen hat der Schutz vor einer möglichen Erkrankung aber nichts zu tun.

Der nächste Ausgabetermin für den Impfstoff für Hühner und Truthühner gegen die anzeigepflichtige atypische Geflügelpest Newcastle Desease ist am Samstag, 20. März, um 11 Uhr in der Zuchtanlage des Kleintierzuchtvereins Lachen-Speyerdorf in der Flugplatzstraße 100.

Die Impfung wird über das Trinkwasser verabreicht. Die Schutzmaßnahme gegen die weltweit verbreitete, ansteckende Viruserkrankung ist in Deutschland für alle Geflügelhalter gesetzlich vorgeschrieben. Wer der Impfpflicht nicht nachkommt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit Geldbußen geahndet wird. Bei Ausbruch der Krankheit können auch Regressforderungen anfallen, wenn Tierhalter ihrer Impfpflicht nicht ordnungsgemäß nachgekommen sind. Deshalb muss die Haltung von Hühnern und Puten beim Veterinäramt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim angezeigt werden.

Der Impfstoff, der über das Trinkwasser verabreicht wird, ist kostenlos. Informationen über die Schutzmaßnahme gibt es beim ersten Vorsitzenden des Kleintierzuchtvereins Lachen-Speyerdorf, Wolfgang Herrmann, unter Telefon 0179/6922545. Dort erhalten Geflügelhalter auch einen Impfplan mit den nächsten Impfterminen.