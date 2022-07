Sie bereiten eine Menge Spaß, scheinen unzerstörbar, tun höllisch weh, wenn man drauftritt und können auch sehr nützlich sein: Legosteine sind seit 90 Jahren nicht aus den Kinderzimmern wegzudenken, ebenso wenig wie aus Vitrinen von erwachsenen Sammlern. Dass sie auch zur Barrierefreiheit beitragen können, beweist seit 2019 die „Lego-Oma“ aus Hanau. Sie und ihr Team haben bislang 72 Rampen für Rollstuhlfahrer sowie Menschen mit Rollatoren oder Kinderwagen gebaut – dorthin, wo Stufen ansonsten unüberwindbar wären. Nachahmer finden sich mittlerweile weltweit.

Wenn alles klappt, zählt sich ab der übernächsten Woche auch das Käthe-Kollwitz-Gymnasium dazu. In der Projektwoche vor den Sommerferien wollen acht Schülerinnen und Schüler von der fünften bis zur siebten Klasse mit Unterstützung zweier Lehrerinnen eine Rampe bauen, um den Zugang zum Erdgeschoss zu erleichtern. Die Idee dazu hatte Adrian Abendschein aus der Klasse 9b, der das Projekt initiierte. „Wir finden diese Idee super, vor allem weil wir immer mal wieder Eltern bei Elternabenden da haben, die einen barrierefreien Zugang bräuchten“, berichtet Lehrerin Teresa Christ.

„Käthe“ bittet um Lego-Spenden

Damit das Vorhaben klappt, sind die Bauwilligen vom „Käthe“ aber von Spenden abhängig, so Christ: „Wir brauchen noch jede Menge Steine – klassische, aber gerne auch die größeren Duplosteine.“ Vielleicht habe ja noch jemand Lego auf dem Speicher, die er nicht den Kindern oder Enkelkindern vermachen will. Ein Aufruf in der Schule reichte nicht aus, denn nicht jeder wolle das „Gold aus Plastik“ hergeben. „Auch die ,Lego-Oma’, mit der wir uns in Verbindung gesetzt haben, hat bestätigt, dass es gar nicht so einfach ist, an gebrauchte Legosteine ranzukommen“, so Christ.

Je nachdem, wie viele Steine gesammelt werden, wird die neue bunte Rampe größer oder kleiner, heißt: Entweder zieht sie sich über eine breite Fläche, oder es werden kleinere Hilfen gebaut, über die Kinderwägen, Rollstühle und gegebenenfalls Rollatoren geschoben werden können.

Wer noch Legosteine im Fundus hat und den Bau der Rampe unterstützen möchte, kann diese montags bis freitags von 7.30 bis 16 Uhr am Haupteingang des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums in der Villenstraße 1 abgeben. Dort steht eine Sammelbox bereit.