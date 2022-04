Ihre bunten Bauwerke sind längst ein Hingucker vor vielen Geschäften in ihrer Heimatstadt Hanau. Rita Ebel sammelt Lego-Steine und baut aus den Kunststoffklötzchen Rampen für Rollstuhlfahrer. Damit ist sie so erfolgreich, dass sie inzwischen auch Interessenten im Ausland beliefert.

Rita Ebel verbaut am Tag wahrscheinlich mehr Legosteine als die Rasselbande einer Kita. Seit 2019 fertigt die Hanauerin in ihrer Küche aus dem bunten Steckspielzeug Rampen für Rollstühle, Rollatoren und Kinderwagen. Unterstützt wird sie dabei von Ehemann Wolfgang, Tochter Melanie, Enkelin Nora und fünf weiteren Helferinnen und Helfern. „Wir verwenden nur gebrauchte und gespendete Steine“, betont die „Lego-Oma“, wie sie liebevoll genannt wird. „Sie werden uns aus allen Regionen Deutschlands, aber auch aus Österreich und der Schweiz zugeschickt.“

Die 64-Jährige ist seit einem Unfall 1996 selbst auf den Rollstuhl angewiesen und weiß, wie viele Hindernisse bei einem Ladenbummel oder bei der Benutzung von Bussen und Bahnen auf gehbehinderte Menschen warten. Da ist es kein Wunder, dass die sympathische, energiegeladene Frau mit dem schicken Kurzhaarschnitt selbst unermüdlich zum Verschwinden der Barrieren beiträgt.

Steinchen für Steinchen

Die Idee für den Rampenbau stamme von anderen Rollifahrern, erzählt die „Lego-Oma“. „Inzwischen ist die Idee auch in 50 anderen Städten in Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz angekommen.“ Ebel selbst investiert neben ihrem Teilzeitjob in einem Sanitätshaus fast jede freie Minute für den Bau der bunten Rampen. Darüber hinaus fällt eine Menge Verwaltungsarbeit an. „Ich sitze rund zwei Stunden am Tag vor dem PC, um Anfragen nach der Bauanleitung zu beantworten, die inzwischen in neun Sprachen erschienen ist.“

Die angelieferten Steine werden zunächst von Wolfgang Ebel sortiert. Dann schlägt die Stunde der Bau-Teams, meist arbeiten Rita und Enkelin Nora sowie Tochter Melanie und ihre Freundin zusammen. Auf Granulatplatten fügen sie Steinchen für Steinchen aneinander und fixieren sie mit einem Kleber.

500 Milliarden Steine

„Für eine einspurige Rampe mit zehn Zentimeter Höhe benötigen wir zehn bis zwölf Kilo Steine“, schätzt Ebel. „Das kann zehn Stunden dauern, wenn Logos und Bilder gesetzt werden bis zu 50 Stunden.“ Bisher seien in ihrer Wohnung 78 Rampen entstanden. 1,8 Tonnen Spielsteine mussten dafür verbaut werden.

Ihre ein- und zweispurigen Rampen liegen vor zahlreichen Läden und Büros in und um Hanau. Dort sind meist auch Lego-Sammelstellen angedockt. Die Inhaber sind meist Fans von Oma Rita. „Dasselbe gilt sicher auch für die Menschen, die mit Rollstühlen, Rollatoren und Kinderwagen unterwegs sind“, sagt Thorsten Schuster. Die Rampen machten bewusst, wie viele Hindernisse es im öffentlichen Raum gebe , sagt der Leiter einer Versicherungsagentur: „Außerdem sind sie ein toller Hingucker.“

Rita Ebel freut sich sehr darüber, dass das Rampenbau-Projekt so gut ankommt. „Die vielen positiven Rückmeldungen motivieren uns. Wir machen solange weiter, bis keine Lego-Steine mehr gespendet werden.“ Angesichts der Tatsache, dass das dänische Unternehmen bisher rund 500 Milliarden Spielsteine verkauft hat, kann das noch lange dauern.