Der Bauausschuss hat eine Photovoltaik-Anlage zwischen Rebzeilen genehmigt. Das Projekt in Mußbach dient der Forschung. Was die Wissenschaftler herausfinden wollen.

Agri-Photovoltaik nennen es Experten, wenn Solarmodule auf landwirtschaftlich genutzte Flächen gestellt werden. Befürworter sehen darin ein großes Potenzial für die Energieversorgung wie auch für die Landwirtschaft und loben auch, dass dadurch der Flächenverbrauch reduziert wird. Skeptiker bezweifeln die Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen und befürchten Nachteile für die Feldfrüchte.

Inwieweit sich Agri-PV im Weinberg lohnt, will das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Mußbach erforschen. Dem Bau einer solchen Anlage direkt angrenzend an das DLR hat der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Geplant ist das Aufstellen in zwei Varianten: einmal in Nord-Süd-Ausrichtung sowie in Ost-West-Ausrichtung. Insgesamt werden rund 600 laufende Meter Rebzeilen damit bestückt. Das Projekt ist auf zehn Jahre befristet.

Die Umweltabteilung der Stadt begrüßt das Vorhaben, „da es sich hier um einen Baustein im Hinblick auf den Ausbau der erneuerbaren Energien handelt“. Sie betont auch, dass bei dem Pilotprojekt erforscht werden soll, wie sich die Anlage auf die bekannten Vogel-Brutplätze in der Umgebung auswirkt. Ziel sei es, festzustellen, welche Vogelarten das Gebiet weiterhin als Nahrungsgebiet oder Brutplatz nutzen oder ob das Gebiet dann gemieden wird. Das wurde auch im Umweltausschuss besonders begrüßt, berichtete Beigeordnete Johanna Kunzendorff (FWG).

Darüber hinaus sei die Agri-PV-Anlage für die Mitglieder des Umweltausschusses ein wichtiges Projekt, da sie einen direkten Beitrag zum Ausbau erneuerbarer Energien leiste. „Die möglichen Synergien zwischen Weinbau, der Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen und einer effizienten Flächennutzung bewertet der Umweltausschuss positiv – auch wenn belastbare Erkenntnisse erst in den kommenden Jahren vorliegen werden“, so Kunzendorff.

Im Bauausschuss wies Werner Schreiner (SPD) darauf hin, dass das Vorhaben in Mußbach Teil eines europäischen Projektes sei. Auch in Baden-Württemberg, der Schweiz und der französischen Region Grand Est würden andere Agri-PV-Ansätze getestet. Das DLR sei bei dem Projekt in der Führung.