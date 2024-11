Die Deutsche Bahn führt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sowie in den Nächten 9. bis 11. November und 16. bis 18. November Instandhaltungsmaßnahmen an der Gleisentwässerung auf der Bahnstrecke 3433 von Neustadt Richtung Landau durch. Wie die Stadtverwaltung mit Verweis auf Angaben der Bahn mitteilte, finden die Arbeiten jeweils von 21 von 6 Uhr statt. Die Bahn werde sich von Neustadt nach Süden „vorarbeiten“. Zudem sollen am 17. und 20. November Nachtarbeiten in der Nähe des Telekomhochhauses (Eduard-Jost-Straße) erfolgen. Gearbeitet wird der Mitteilung zufolge jeweils von 22 bis 6 Uhr. Laut Bahn handelt es sich in diesem Fall um Instandhaltungsmaßnahmen an den Gleisen, beispielsweise Schotterarbeiten. Der Fahrplan sei nicht betroffen.