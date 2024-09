Giovanni Weisheit, Artist und Sänger, konzentriert sich nach einem Sturz vom Trapez im Juli auf das Schreiben seiner eigenen Lieder, in denen er mit Leidenschaft seine Lebensphilosophie ausdrückt. Das Singen gibt ihm Kraft und soll auch seine Zuhörer stärken. Cosima Schade hat mit ihm gesprochen.

Sie singen im Finale ihres Zirkus' Baruk sehr eindrucksvoll mit souliger Stimme „I did it my way“. Haben Sie eine besondere Gesangsausbildung und seit wann singen Sie?