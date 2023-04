Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich sollte am kommenden Mittwoch das Abfallwirtschaftszentrum der Gerst Recycling in der Branchweilerhofstraße zwangsgeräumt werden. Der Termin ist nun vom Tisch: Das Oberlandesgericht in Zweibrücken hat am Donnerstag entschieden, dass die Zwangsvollstreckung bis zur Entscheidung in der Hauptsache ausgesetzt wird.

Der Gerichtsvollzieher wird also in der kommenden Woche nicht vor den Toren des Geländes stehen. Stattdessen werden die Beteiligten – die Stadt Neustadt als Grundstückseigentümerin