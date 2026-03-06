Straßenränder und Flur von Abfall zu befreien, ist in vielen Kommunen am jährlichen Dreck-Weg-Tag angesagt. Auch in Haßloch ist jetzt wieder gesammelt worden.

Rund 260 Helferinnen und Helfer waren am Start, als es beim Dreck-Weg-Tag Ende Februar in Haßloch darum ging, Plastikreste, Dosen und anderen Unrat einzusammeln und ordentlich zu entsorgen. Nach Angaben der Gemeinde wurden in einer 40-Kubikmeter-Mulde am Ende rund 2,3 Tonnen Abfälle erfasst. Und da war noch nicht das dabei, was der Bauhof im Anschluss einsammelte und entsorgte.

Zu der Aktion aufgerufen hatte die Gemeinde. „Die Aktion hat einmal mehr gezeigt, wie viel man bewegen kann, wenn so viele Menschen gemeinsam anpacken“, wird der Erste Beigeordnete und Umweltdezernent Carsten Borck in einer Pressemitteilung zitiert. Sinn der Aktion sei zum einen, die Natur vom Müll zu befreien, zum anderen, die Bürger inklusive Kinder und Jugendliche für das Problem zu sensibilisieren.

Rund um den eigentlichen Aktionstag waren auch zahlreiche Kitas und Schulen aktiv. Insgesamt beteiligten sich laut Gemeinde etwa 670 Kinder sowie Betreuungspersonal aus verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde an Sammelaktionen. „Neben der sichtbaren Verbesserung des Ortsbildes soll die Aktion auch einen wichtigen Beitrag zur Umweltbildung leisten“, heißt es in der Pressemitteilung. Bereits in jungen Jahren werde so ein Bewusstsein dafür geschaffen, wie wichtig ein verantwortungsvoller Umgang mit Abfällen und ein sauberes Umfeld sind.

Nach Abschluss der Sammelaktionen waren alle Teilnehmenden zu einem kleinen Imbiss eingeladen.