Der Diedesfelder Gastronom Dominik Grünwedel will seinen Restaurantkomplex verkaufen. Weil in der Nachbarschaft ein Haus aus der Gründerzeit abgerissen wurde, sah der Ortsbeirat dringenden Handlungsbedarf, damit so etwas nicht mehr passiert. Doch niemand hat vorab mit Grünwedel gesprochen.

Dominik Grünwedel versteht die Welt nicht mehr. Der Diedesfelder Gastronom stemmt sich gerade mit Macht Gerüchten im Weindorf entgegen, die ihn in höchstem Maße verärgern. Und