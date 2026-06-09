Mitglieder der FWG Hambach haben mehrere Sitzbänke im Bereich der Hambacher Mühle aufgearbeitet und neu gestrichen. In mehreren Stunden ehrenamtlicher Arbeit wurden die Holzbänke abgeschliffen, ausgebessert und mit einem frischen Anstrich versehen, teilt die FWG mit. Vorsitzender Philip Sprenger dankt allen Helfern, die sich in ihrer Freizeit für die Verschönerung des Ortseingangs eingesetzt haben, und der Firma Rocker, die das Material gespendet habe. Sprenger: „Mit unserer Aktion wollten wir einen kleinen, aber sichtbaren Beitrag für unseren Ort leisten. Die Bänke an der Alten Mühle werden von vielen Menschen genutzt – umso schöner ist es, wenn sie wieder in einem gepflegten Zustand zum Verweilen einladen.“