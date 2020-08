Auch an den Abenden dieser Woche sind bereits wieder mehrere Testspiele, an denen Fußballmannschaften aus unserer Region teilnehmen, angesetzt. Heute, Dienstag, 19 Uhr, empfängt der VfL Neustadt den ASV Speyer an der Haidmühle. Am Mittwoch, 19.30 Uhr, erwartet die SG Mußbach den SV Erlenbach (A-Klasse Südpfalz), bevor am Donnerstag, 19.30 Uhr, der ASV Esthal und TuS Niederkirchen aufeinandertreffen. Die Niederkirchener haben dabei etwas gutzumachen, denn vor einem Jahr bestritten sie auch ihr erstes Vorbereitungsspiel in Esthal und verloren damals mit 0:4. Am Donnerstag bestreiten auch die erstmals in die Landesliga Vorderpfalz aufgestiegenen A-Junioren des TSV Königsbach ihr erstes Testspiel. Die Mannschaft von TSV-Trainer Bodo Schulz gastiert um 19.15 Uhr beim SV Bad Dürkheim. Die A-Junioren der JSG 1. FC 08/VfB Haßloch erwarten am Freitag, 19.30 Uhr, mit dem SC Uckerath einen Gegner aus dem Rhein-Sieg-Kreis am Haßlocher Eichelgarten.