Bernd Wagner, AH-Staffelleiter im Fußballkreis Rhein-Mittelhaardt, informiert, dass sich die Mehrheit der Vereine dafür ausgesprochen habe, die Kreispokalwettbewerbe für Seniorenmannschaften aus der Saison 2020/21 zu Ende zu spielen.

Im Ü32-Kreispokal erwartet die SG Altdorf-Böbingen/Freimersheim am Samstag, 14. August, den VfL Duttweiler. Der Sieger der Partie VfB Haßloch gegen SG TV Ungstein/SV RW Seebach (Mittwoch, 4. August, 19.30 Uhr) trifft auf den Gewinner des Vergleichs zwischen der TuS Lachen-Speyerdorf und dem FC Speyer 09.

Beim Ü40-Kreispokal für Großfeldmannschaften gewann der FV Dudenhofen das erste Halbfinale gegen die SG Tal 4:1. Der Endspielgegner der Dudenhofener wird am Samstag, 7. August, 16 Uhr, zwischen TuS Wachenheim und TuS Lachen-Speyerdorf ermittelt.

Endspiele ab 28. August

In der Kleinfeldrunde für Ü40-Mannschaften trifft im ersten Halbfinale (14. August, 16 Uhr) die SG 1. FC 08/VfB Haßloch auf den FSV Schifferstadt. Im anderen Halbfinale erwartet der Sieger der Partie FV Berghausen gegen SG Diedesfeld/Hambach (Freitag, 19.30 Uhr) die SG Böhl/Iggelheim. Sie hatte im Viertelfinale die SG Tal 2 mit 6:0 ausgeschaltet.

Die Ü50-Senioren absolvierten bereits zwei Viertelfinalspiele: Bereits am 17. Juli gewann der FSV Schifferstadt gegen TuS Lachen-Speyerdorf 5:4; am Donnerstag besiegte die SG Mußbach/Königsbach die SG Altdorf-Böbingen/Freimersheim 1:0. In den Halbfinals am Samstag, 7. August, 16 Uhr, trifft die SG Mußbach/Königsbach auf die SG TV Ungstein/SV RW Seebach, der FSV Schifferstadt erwartet den Sieger des Viertelfinals SG Hambach/Diedesfeld gegen TuS Altrip (Samstag, 31. Juli, 17 Uhr)

Die Endspiele der Wettbewerbe für die Kleinfeldmannschaften steigen am Samstag, 28. August, auf dem Kunstrasen des FC 23 Hambach. Die Großfeldmannschaften treffen in den Finals am Samstag, 4. September, beim TuS Altrip aufeinander.